الإمام الأكبر يزور العراق يناير المقبل 2024

استجابة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي …

يزور الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر العراق يناير المقبل 2024 وذلك استجابة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي

خلال اتصال هاتفي بين فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تم الاتفاق على تحديد موعد الزيارة المرتقبة لشيخ الأزهر للعراق يناير المقبل.

العراق بلد العروبة وموطن الحضارة والأنبياء

أكد فضيلة الإمام الأكبر لرئيس الوزراء العراقي سعادتَه بزيارة العراق الشَّقيق، الضارب بجذوره في عبق التاريخ، بلد العروبة وموطن الحضارة والأنبياء، معربًا عن تقديره ومحبته للشعب العراقي الشقيق.

من جانبه، أعرب محمد شياع السوداني عن سعادته بهذه الزيارة المرتقبة والمهمة، التي ينتظرها العراقيون على اختلاف انتماءاتهم وفصائلهم؛ لما يحظى به فضيلته من تقدير عربي وإسلامي ودولي كبير .

لافتا الى أن زيارة فضيلته للعراق ستكون محل اهتمام كبير من كل العراقيين لما تحظى به المؤسسة الإسلامية الأكبر في العالم من أثر في نفوس المسلمين.



وتحظى هذه الزيارة باهتمام كبير من جانب فضيلة الإمام الأكبر؛ لما لها من أهمية في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها وحدة الأمة وتعاضدها وتلاحمها، وقد بدأ الإعداد لها منذ فترة طويلة وتأجَّلت بسبب جائحة كورونا، وتجدَّدت بعدها دعوة السلطات الرسمية والشعبية بالعراق لشيخ الأزهر لإتمام الزيارة.

قدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، بذكرى انتصار اكتوبر المجيد، قائلا بكلِّ مشاعر الفخر والعزِّ والانتصار أتقدَّم بخالص التَّهنئة لمصرنا العريقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى انتصارات بأكتوبر المجيدة، الَّتي أكَّدت أنَّ مصر بجيشها وشعبها قادرةٌ على تحقيق ما تريد.

قال وكيل الأزهر، إنَّ هذه الانتصارات الَّتي سجَّلتها قوَّاتنا الباسلة في حرب أكتوبر بدماء رجالها وشجاعتهم وإيمانهم ستظلُّ في صفحات التَّاريخ أيَّام فخرٍ وعزَّةٍ لكلِّ المصريِّين.



تابع بهذه المناسبة العظيمة أحيِّي أبطال القوَّات المسلَّحة الَّذين سيظلُّون الدِّرع الواقية لبلادنا من أيِّ تهديدٍ يهدِّد أمنه واستقراره.

وتوجه إلى الله بخالص الدعاء أن يحفظ مصر عزيزةً أبيَّةً، وصان أرضها حرَّةً كريمةً، ووفَّق أهلها قيادةً وشعبًا إلى التَّقدُّم والرَّخاء.