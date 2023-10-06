هدف مصطفي محمد يتوج بالأفضل مع نانت في شهر سبتمبر

توج هدف النجم المصري مصطفي محمد المحرتف ضمن صفوف نانت الفرنسي، والذي أحرزه في شباك رين الفرنسي بأفضل هدف مع فريقه خلال شهر سبتمبر.

نانت يعلن هدف مصطفي محمد الأفضل بشهر سبتمبر

وأعلن الحساب الرسمي لنادي نانت الفرنسي، اختيار الجماهير لهدف مصطفي محمد كأفضل هدف لفريق نانت في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد تسديدة قوية من مصطفى محمد من ركلة حرة مباشرة، سكنت الكرة من خلالها الشباك.

🇪🇬🏹 Le coup franc pharaonique de @mmostafa_11 sélectionné pour le but du mois de septembre en @Ligue1UberEats !



C'est maintenant pour élire Mostafa 🗳 — FC Nantes (@FCNantes) October 6, 2023

وأظهر مصطفي محمد تألقا ملفتا على مدار الفترة الماضية مع فريق نانت، ولكنه تعرض للطرد في آخر لقاء خاضه، بعد ارتكابه لمخالفة ثم الاعتراض على حكم المباراة الذي أشهر له البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه.

وتواجد مصطفى محمد في قائمة منتخب مصر الوطني لمعسكر شهر أكتوبر والذي سيتضمن مباراتين على المستوى الودي أمام زامبيا والجزائر.