بيطرى الوادي الجديد يكثف الحملات الرقابية بالأسواق

أكد الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، على تكثيف الحملات الرقابية والزيارات للأسواق للتأكد من صلاحية وسلامة كافة المنتجات الغذائية.

وقال إن لجنة مكونة من الدكتور عمرو محمود عطية مدير إدارة المسالخ والتفتيش، والدكتور عمرو إبراهيم محمد رئيس إدارة التفتيش، أطلقت حملة مسح وتفتيش للأسواق بمدينة الخارجة، بالتعاون مع قوة من إدارة مباحث التموين.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط أكياس دجاج بانير منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية من الرنجة مجهولة المصدر ولا توجد بيانات مسجلة عنها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمراجعته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل أعلن الكومي استمرار أعمال تطعيم الأغنام والماعز في إطار حملة التطعيم الوطنية ضد طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توجيهية وندوات لمربي الثروة الحيوانية في عدة قرى لضمان الاستجابة وتطعيم الأغنام. والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى حماية الماشية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على صونها.