قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:أهنئ شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية.

واختتمت: كل عام وأنتم بخير.