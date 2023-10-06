محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للأفضل بشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء من بينهما النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت القائمة مكونة من ست لاعبين وهم:-

محمد صلاح لاعب ليفربول

جيمس ماديسون لاعب توتنهام

هيونج مين سون لاعب توتنهام

إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

كيران تريبييه لاعب نيوكاسل يونايتد

بوكايو ساكا لاعب أرسنال.

يذكر أن علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الول لكرة القدم بنادي ليفربول، على استبدال النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام سانت جيلواز، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.

قال كلوب، في تصريحات صحفية، معلقًا عن إجراء التبديلات التي كان من بينها محمد صلاح: "نعم كان في خطتنا إجراء تلك التبديلات".

وأضاف كلوب: "كانت فكرتنا إجراء التبديلات حال لم تكن هناك أي مشكلة وحدث ذلك".

وأتم كلوب: " بدايتنا للمباراة والأهداف والفرص التي صنعناها، كل ذلك كان جيدًا، لكن ما لم يعجبني هو افتقادنا للإيقاع بعد 25 دقيقة، وكان ينبغي تسجيل الهدف الثاني مبكرًا".

وشارك محمد صلاح في المباراة لـ45 دقيقة، رفقة كل من واتارو إندو وداروين نونيز قبل استبدالهم بين الشوطين، وقتما كان ليفربول متقدمًا بهدف دون رد.