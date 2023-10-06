الرئيس السيسي يهنئ المصريين والقوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة العيد الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إذ نشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث.
وأضاف: تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن.
واختتم: كل عام وأنتم بخير.