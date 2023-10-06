الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والقوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة العيد الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إذ نشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث.

وأضاف: ‎تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن.

واختتم: ‎كل عام وأنتم بخير.

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