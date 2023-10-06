الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا تحي ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

أقامت الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا والمبادرة الوطنية للتسامح ندوتها للاحتفاء بذكرة أكتوبر العطرة يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الثامنة مساء بتوقيت مصر والذي استضاف فيها الدكتور الجليل فاروق الباز الرئيس الشرفي للرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي وعضو شرف المبادرة الوطنية للتسامح الخبير العسكري اللواء سمير فرج للحديث عن ذكرى الحرب.

وأفادت الدكتوره جيهان جادو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، إن حرب أكتوبر المهمة لها في نفوسنا جميعا ذكرى عطره فكانت ملحمة وطنية من الطراز الأول اجتازتها قواتنا المسلحة الباسلة ببراعة وحققت نصرا كبيرا تفتخر به الأجيال الجديدة وأنها كانت خير مثال للتسامح فقد اختلط رمل سينا بالجنود المسلمي والمسيحون معا دون تفرقة لذلك كان لا بد لنا إلقاء الضوء على أهمية هذه الحرب وما تركته من آثار إيجابية رائعة في قلب كل مصري وطني شريف يحب مصر.



وأفادت الدكتورة جيهان جادو، "لقد كانت ندوة ثرية للغاية من الأحداث والمعلومات التي سردها معالي اللواء سمير فرج عن تلك الحرب العطرة وما كان بها من دروس مستفادة نتعلم منها حتى الآن".



وكان التفاعل أثناء الندوة، كبير جدا مع أحداث وسرد اللواء سمير فرج تفاصيل مهمة عن حرب أكتوبر العظيم، وقدم الحضور خالص التهنئة لمصرنا الحبيبة ولجيشنا العظيم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 50، لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، التي قد تمر على أية أمة.

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