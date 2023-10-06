منتخب مصر للطائرة يفوز على تونس و يقترب من أولمبياد باريس

فاز منتخب مصر للطائرة على نظيره تونس بنتيجة 3-2، وذلك في المبارة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة باليابان ،ضمن منافسات الدورة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تفاصيل مباراة منتخب مصر للطائرة أمام تونس

وكان منتخب مصرللطائرة متأخرا في النتيجة بعد فوز تونس بأول شوطين.

لكن استطاع رجال الفراعنة العودة والتعادل 2-2 خاصة بعد شوط رابع ماراثوني حيث تحول التأخر إلى انتصار بنتيجة 29-27 إلى أن انتصرمنتخب مصر للطائرة في الشوط الفاصل.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-15 و25-13 لتونس.

ثم انتصر منتخب مصر بنتيجة 25-21 و29-27 و15-9 في الشوط الفاصل.

وأصبح ذلك أول انتصار لـ منتخب مصرللطائرة على تونس منذ تصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إذ التقى المنتخبان بعدها ست مرات خسر الفراعنة فيهم جميعا.

وعزز الفراعنة من حظوظهم في التواجد بأولمبياد باريس 2024 رغم صعوبة التواجد ضمن أفضل مركزين والمؤهلين مباشرة إلى الأولمبياد.

إذ يتصدر الفراعنة التصنيف العالمي كأول إفريقيا وهو ما يجعل المنتخب يقترب أكثر من التواجد في الأولمبياد.