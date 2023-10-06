الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديربي جدة .. الأتحاد يواجه الأهلي في صراع النجوم بدوري روشن

ديربي جدة
ديربي جدة

تتجه أنظارعشاق ومتابعي كرة القدم السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمتابعة  ديربي جدة والذي سيجمع بين الاتحاد بنظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي "ديربي جدة" والقناة الناقلة

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الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي

يدخل الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة مباراة الديربي وهو يجتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة قي المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وتسعي كتيبة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الصراع علي صدارة الدوري .

علي الجانب الأخر يرغب الألماني ماتياس يايسله مدرب الراقي في تحقيق الفوز من أجل إستعادة نغمة الإنتصارات وقيادة الفريق للمنافسة على المراكز الأولي بالمسابقة مرة أخري.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عدد من نجوم العالم وعلى رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم العميد ،بجانب تواجد الجزائري رياض محرز نجم هجوم الأهلي.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد
 

التقى الاتحاد والأهلي 94 مرة في التاريخه بمسابقة الدوري السعودي، وسجل الاتحاد 33 انتصارًا، مقابل 30 فوزًا لصالح  الأهلي، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين، وسجل الاتحاد 135 هدفًا مقابل 129 زيارة أهلاوية للشباك على مستوى مواجهات الدوري السعودي منذ ظهوره للنور.
 

 

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