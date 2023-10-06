روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات وضربات موجعة لمواقع الجيش الأوكراني

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن قواتها أسقطت 25 من أصل 33 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، التي تشنّ هجمات ليلية يومية على البلاد، فيما تشهد جبهات القتال الروسية الأوكرانية، يومًا جديدًا من التصعيد، حيث تحاول القوات الروسية تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تستمر كييف في المقاومة بدعم عسكري من الغرب.

وقال سلاح الجو الأوكراني، في بيان على "تليغرام"، إن الدفاعات المضادة للطائرات دمرت "25 مسيّرة في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير".

ضربات بالطيران والمدفعية على مواقع الجيش الأوكراني:

يأتي ذلك فيما أعلن مدير المركز الصحافي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، أن القوات الروسية وجهت ضربات بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في العتاد والأرواح. وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" للأنباء: "نفذت أطقم مقاتلات سو-34 سبع ضربات جوية على مواقع انتشار مؤقتة لوحدات الكتيبة السابعة مشاة ووحدات الدفاع الإقليمي في منطقتي نيفسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك".

وأضاف، أن أطقم مروحيات "كا-52" و"مي-28"، وطائرات هجومية أخرى تابعة لمجموعة قوات "الغرب" نفذت 12 هجومًا على مواقع انتشار أفراد من قوات كييف. كما شنت قاذفات اللهب الروسية هجوما على منطقة تمركز اللواء الميكانيكي 66 قرب منطقة ماكييفكا.

ومن جانبها، قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية في بيان إن طائرات روسية مسيرة هاجمت البنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا، ما أدى إلى إتلاف صومعة حبوب بالقرب من نهر الدانوب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.

إسقاط 24 مسيرة روسية:

في وقت سابق من أمس الخميس، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 مسيرة من إجمالي 29 أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إن الطائرات المسيرة دُمرت فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب، وكذلك منطقة كيروهوفراد بوسط البلاد.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية، "العدو يواصل محاولاته لتدمير الميناء وغيره من البنى التحتية في الجنوب ويروع المناطق الوسطى أيضا".

وأضافت، أن منشأة لم تحددها للبنية التحتية تعرضت للقصف في منطقة كيروهوفراد، وتم إخماد الحريق الناتج عن القصف. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.



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