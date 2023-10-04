سيدات يد الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام فاب الكاميروني ببطولة أفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء نظيره فريق فاب الكاميروني، لحساب منافسات دور الثمانية ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام فعالياتها في دولة الكونغو.





من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة.

وعلى هامش الاستعدادات الفنية للقاء ، عقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن لضمان التأهل للدور القادم بالبطولة والمنافسة علي اللقب.

قائمة الأهلي في البطولة القارية ..

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.