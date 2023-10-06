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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة الاتحاد السكندري يستضيف الجونة في الدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والجونة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتحاد السكندري تحت قيادة طارق العشري نظيره فريق الجونة ومدربه علاء عبد العال مساء اليوم الجمعة علي استاد الاسكندرية وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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يدخل الأتحاد السكندري مباراة اليوم وهو  في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة والقناة الناقلة


وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري والجونة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، والتي تذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح

خط الدفاع: هشام صلاح، أحمد ياسين، سيف تقا، محمود شبانة، عمرو صالح، هاني الطامي، كريم الديب، مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، أحمد عيد، رجب عمران، عمر الوحش، بيكالي أوبامي، زغلول الدسوقي.

خط الهجوم: أحمد عادل 'ميسي'، كريستوفاو مابولولو، بنجامين بواتينج.

 

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