خضر يشيد بناشئ الإسماعيلي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

أشاد أشرف خضر نجم الإسماعيلي الأسبق بالناشئين بالنادي، بعد فوز الفريق الكروي على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وقال خضر في تصريحات تليفزيونية إن الإسماعيلي كسب مجموعة من الناشئين والصاعدين على رأسهم عمر الساعي ونادر فرج وإياد العسقلاني.

وقال: إن الإسماعيلي نجح في تحقيق عدة مكاسب خلال المواجهة مع زعيم الثغرحيث تغلب على ظروف إيقاف القيد والنقص العددي في قائمة الفريق، مؤكداً أن الفوز مهم في بداية الموسم لإعطاء الفريق دفعة معنوية في المباريات المقبلة.