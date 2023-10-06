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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مرض غامض يحول الطالبات في كينيا إلى زومبي (شاهد)

طالبات كينيا
طالبات كينيا

اجتاح مرض غامض كينيا، وأصاب أكثر من 90 طالبة بأعراض خطيرة مثل شلل في الساقين، ما أدى إلى عدم قدرة معظمهن على المشي. 

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وجرى نقل الطالبات من مدرسة سانت تيريزا إيريجي الثانوية للبنات، في بلدة كاكاميغا، إلى المستشفى وأغلقت المدرسة إلى أجل غير مسمى. 

فيديو يظهر الطالبات يمشني مثل الزومبي

وأظهر فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، طالبات المدرسة يكافحن من أجل المشي، وكان لديهن شلل في أرجلهن، كما تعرضن لتشنجات، وكأنهن خارجات من فيلم “زومبي”. 

لم يجري الكشف عن الطبيعة الدقيقة للمرض، لكن يعتقد الخبراء أنه قد يكون هستيريا جماعية.

وجمع مسؤولو الصحة عينات الدم والبول من الفتيات المصابات وأرسلنها إلى مختبرات معهد البحوث الطبية الكيني حيث يتم فحص المرض الغامض.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأطفال المدارس غير القادرين على المشي بسبب المرض الغامض. ونشر مستخدم X، المعروف سابقًا باسم Twitter، قائلاً: "في كينيا - تم إدخال العديد من تلميذات المدارس إلى المستشفى بسبب مرض غامض. وتشير التقارير إلى أن معظم الطالبات يعانين من شلل في الساقين ولا يستطعن ​​المشي”.

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