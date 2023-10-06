الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على أسعار الخضروات بأسواق المنيا

أسواق بيع الخضروات
أسواق بيع الخضروات بالمنيا

تشهد أسواق وشوادر ومحلات بيع الخضروات بأسواق محافظة المنيا ،اليوم الجمعة 6  أكتوبر ، إستقرارا ملحوظا في عمليات البيع والشراء لغالبية الأصناف ، حيث سجل سعر الطماطم 20 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الخيار 15 جنيهًا للكيلو.

 

 

 

 

 

و تراوح سعر القته 15 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الباذنجان 6 جنيهًا للكيلو ، وتراوح البطاطس 15 جنيهًا للكيلو ،كما بلغ سعر الجزر بدون عروش 25 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا من 29 إلى 35 جنيهًا، وتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر- احمر- برتقالي» من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الملوخية من 8 لــ 10 جنيهًا  للكيلو ، ويتراوح سعر البامية من 28 لــ 30 جنيهًا.للكيلو ، كما سجل سعر القلقاس من10 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البصل 25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الثوم من 15 لــ 30 جنيهًا للكيلو.

 

 

 

 

 

أما عن أسعار الفواكه بالأسواق الشعبية ، فجاءت اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر العنب 30 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار البطاطا 8 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الجوافة 20 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البلح الأصفر 15 جنيهًا للكيلو، والتفاح بـــ 40 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسمر بــ  25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الرمان من 7 لــ 17 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكانتلوب 15 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر المانجو العويس من 40 لــ 55 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البرقوق مستورد (2 كيلو) 30 جنيهًا ، وسجل سعر الكمثرى خشابي من 12 لـــ  22 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الكمثرى ثلاجة من 15 لـــ 25 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر الأناناس 50 جنيهًا للكيلو، ويبلغ سعر الدوم 25 جنيهًا للكيلو .

 

 

 

 

وجديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

مواد متعلقة

كوريا الجنوبية تدرس تغريم جوجل وأبل بسبب ممارساتهما في سوق التطبيقات

سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الجمعة

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة

الصحة العالمية: حمى الضنك ستهدد أمريكا وجنوب أوروبا وإفريقيا

الجريدة الورقية