تعرف على أسعار الخضروات بأسواق المنيا

تشهد أسواق وشوادر ومحلات بيع الخضروات بأسواق محافظة المنيا ،اليوم الجمعة 6 أكتوبر ، إستقرارا ملحوظا في عمليات البيع والشراء لغالبية الأصناف ، حيث سجل سعر الطماطم 20 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الخيار 15 جنيهًا للكيلو.

و تراوح سعر القته 15 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الباذنجان 6 جنيهًا للكيلو ، وتراوح البطاطس 15 جنيهًا للكيلو ،كما بلغ سعر الجزر بدون عروش 25 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا من 29 إلى 35 جنيهًا، وتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر- احمر- برتقالي» من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الملوخية من 8 لــ 10 جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر البامية من 28 لــ 30 جنيهًا.للكيلو ، كما سجل سعر القلقاس من10 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البصل 25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الثوم من 15 لــ 30 جنيهًا للكيلو.

أما عن أسعار الفواكه بالأسواق الشعبية ، فجاءت اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر العنب 30 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار البطاطا 8 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الجوافة 20 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البلح الأصفر 15 جنيهًا للكيلو، والتفاح بـــ 40 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسمر بــ 25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الرمان من 7 لــ 17 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكانتلوب 15 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر المانجو العويس من 40 لــ 55 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البرقوق مستورد (2 كيلو) 30 جنيهًا ، وسجل سعر الكمثرى خشابي من 12 لـــ 22 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الكمثرى ثلاجة من 15 لـــ 25 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر الأناناس 50 جنيهًا للكيلو، ويبلغ سعر الدوم 25 جنيهًا للكيلو .

وجديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .