الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا اليوم الجمعة بـ 10 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه 227 مسجدًا منها 163 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و64 مسجدًا صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف شمال سيناء

1. السبيل - العريش



مديرية أوقاف الغربية

2. الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول



مديرية أوقاف الجيزة

3. عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23



مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان



مديرية أوقاف بني سويف

5. عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى

6. السلام - بني حلة - سمسطا



مديرية أوقاف البحيرة

7. الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير

8. الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير



مديرية أوقاف المنيا

9. الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش

10. محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط

11. الشيخ منصور – دلجا – دير مواس



مديرية أوقاف سوهاج

12. العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة

13. التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام



مديرية أوقاف الدقهلية

14. أبو النيل – أوليلة - ميت غمر



مديرية أوقاف أسوان

15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان

16. السنقاري – قرية السنقاري - مركز نصر النوبة



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف المنيا

1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار



مديرية أوقاف البحيرة

2. عنبر – بندر حوش عيسى



مديرية أوقاف الغربية

3. عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول

4. النصر – منشأة جنزور – طنطا أول

5. النور – الدراوشة – كفر خضر – طنطا أول

6. سيدي سعيد البسطويسي - المحلة أول



