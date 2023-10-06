نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني " حسن وحسين "

تمكّن فريق جراحي سعودى من فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة على 9 مراحل.

شارك في العمليه 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة أن العملية تأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة من القيادة و تعد رقم 59 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مشيراً إلى أن العملية تمت بسلاسة كما خطط لها ومرت بعدة مراحل شملت التخدير و المناظير و التعقيم وفتح الجراح، ثم فصل الكبد وفصل الأمعاء الغليظة والدقيقة و فصل الجهاز البولي والتناسلي والتداخلات التي بينهما، وأعقب ذلك عملية الاستفادة من عضلات وجلد الطرف الثالث المشوّه على يد المختصين بجراحة التجميل، بعدها تم فصل كل من "حسن وحسين" في سرير مستقل لكل واحد منهما لأول مرة في حياتهما وذلك بعد مرور 12 ساعة على العملية، ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الترميم وشملت ترميم الجهاز الهضمي والقولون و الجهاز البولي و الجهاز التناسلي، بعدها تمت عملية إقفال الجراح، ثم نقل التوأم إلى وحدة العناية المركزة للأطفال في سريرين منفصلين.

ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده على هذا الإنجاز الطبي الكبير و العطاء المتواصل.

وأكد دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يعكس التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.

كما تقدم بالشكر لأعضاء الفريق الطبي والجراحي وقدم التهنئه إلى والدة التوأم والشعب التنزاني الصديق بسلامة كل من "حسن وحسين"، سائلا المولى عز وجل لهما دوام الصحة والعافية.

وعبر سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني عن شكره و امتنانه للقياده السعوديه ولأعضاء الفريق الطبي والجراحي، على إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني، مبيناً أن المملكة لها أياد بيضاء مشهودة على كل المحتاجين في العالم، ومشيداً بتطور القطاع الطبي السعودي الذي بلغ مستويات دولية مرموقة، متمنياً الشفاء العاجل للتوأم وأن يعودا لتنزانيا في أقرب وقت وهما في أتم صحة وعافية.

وقدمت والدة التوأم شكرها وامتنانها للقياظه السعوديه على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما وبما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، مقدره حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتها في المملكة.