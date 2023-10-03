رئيس الجامعة الألمانية يعدد عوامل جذب الاستثمار في مصر

كشف الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن عوامل جذب الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصري الألماني" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الدولة المصرية تحتوي على العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوروبية.

ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر بها مدن مختلفة ومتنوعة ومناطق جديدة جذابة مثل العاصمة الإدارية والعلمين.

وأضاف الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، وتحكمها أطر قانونية مناسبة بالنسبة للاستثمار.

وأشاد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالبنية التحتية الفائقة في مصر، وتوافر وسائل الربط بين المدن والعاصمة مثل المونوريل والقطار السريع.

رئيس الجامعة الألمانية يؤكد أهمية الاستثمار في مصر:

وأكد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أهمية الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الناتج القومي المحلي لمصر في المركز السادس والثلاثين على العالم.

وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الاقتصاد المصري متعدد ومتوسع بالنسبة لبقية البلدان وهذه قاعدة تسهل البدء في أي صناعة، كما أنها في المركز الثاني لأرخص مستوى معيشة على مستوى العالم بعد باكستان.

ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر لها موقع استراتيجي بالنسبة لقارة أوروبا فلا يمكن ألا تتعاون معهم، مشيرًا إلى أنها بوابة أفريقيا.

وحضر المؤتمر المقام بمقر الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والمهندس ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية ألمانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة ألمانيا، على رأسهم عضو البوندستاج الألماني ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألماني الأسبق، عضو البوندستاج الألماني ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الCDU في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب ال CDU بولاية بادن فورتمبيرج.