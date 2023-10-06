أمريكا تسقط مسيرة تركية في سوريا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة أسقطت مسيّرة تركية في سوريا، معتقدة أنها تمثل تهديدا، وفق روسيا اليوم.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي إنه تم رصد الطائرة المسيّرة التركية وهي تقترب من القوات الأمريكية في سوريا.

وأضاف أن "القيادة اعتبرت اقتراب الطائرة المسيّرة بمثابة تهديد، وأسقطتها طائرات "إف-16"".

وأكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن القوات التركية كانت تعتزم استهداف القوات الأمريكية.

وأشار رايدر إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بحث الوضع في محادثة هاتفية مع نظيره التركي يشار غولر الذي "أكد الالتزام بالتنسيق الوثيق".

ولفت إلى أن تركيا أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في حلف "الناتو"، ووصف الحادث بأنه "مؤسف".

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق إن الجيش الأمريكي أسقط يوم الخميس طائرة مسيرة تركية بعد أن اقتربت كثيرا من قواته في الحسكة شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك عقب غارات جوية مكثفة الأربعاء شنتها تركيا على العراق وسوريا ضد أهداف لمسلحين أكراد إثر هجوم انتحاري استهدف وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة يوم الأحد.