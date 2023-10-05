عاجل
غادة عبدالرازق تكشف قصتها مع دكتور نفسي كاد ينهي حياتها (فيديو)
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الرائد سمير نوح: القبطان وسام حافظ راوغ طائرة إسرائيلية 10 مرات

الرائد سمير نوح
الرائد سمير نوح

قال الرائد سمير نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إن أحد اللانشات تعطل خلال الهجوم على تمركزات العدو في شرم الشيخ ورأس محمد، فقرر القبطان وسام حافظ تفجير اللانش، لكن اللانش تحرك على اللحظة الأخيرة.

حرب أكتوبر 

وأضاف سمير نوح، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إحدى الطائرات هاجمت اللانش 10 مرات لكن القبطان وسام راوغ ضربات الطائرة ونجا منها في كل مرة، لأنها كانت تطلق الصواريخ أمام اللانش لحساب حركته، فكان يغير السرعة والاتجاه كل مرة تطلق فيها الطائرة الصواريخ، وأشهد له بكفاءة غير عادية في القتال البحري.

وتابع أن اللانشات أكملت مهمتها وعادت بنجاح إلى جزيرة شدوان، وحين اقتربت لانشات العدو خشيت من نيران المدفعية المصرية في جزيرة شدوان فأوقفت المطاردة وتراجعت.

مواد متعلقة

"حرب أكتوبر حرب العروبة والمجد" محاضرة تثقيفية بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

جمال عبدالرحيم: الصحافة المصرية كان لها دور كبير في انتصارات حرب أكتوبر
الجريدة الورقية