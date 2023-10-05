جامعة الأزهر بأسيوط تحصد 5 مراكز في قائمة 2% للعلماء الأكثر تميزاً

صدرت قائمة تضم 2 % من العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعلماء على مستوى العالم. تضمنت هذه القائمة 5 أعضاء هيئة التدريس والعلماء من جامعة الأزهر الشريف فرع الوجه القبلي باسيوط، وهم الدكتور جمعة سند أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط للعام الثالث على التوالي والدكتور ياسر صادق أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بأسيوط والدكتور عاطف الطاهر أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بأسيوط والدكتور كمال علي أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط والدكتور شمس عيسى أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط

تعتبر تلك القائمة التي تم نشرها بمثابة تكريم للعلماء الأكثر تأثيرًا وتميزًا في مجالاتهم. وقد حققت جامعة الأزهر الشريف فرع الوجه القبلي باسيوط إنجازًا رائعًا بتواجد خمسة من أعضاء هيئة التدريس والعلماء ضمن هذه القائمة الرياضية. يُعَدّ الدكتور جمعة سند أستاذ الفيزياء بكلية العلوم للذكور بأسيوط أحد العلماء البارزين الذي يترأس قسم الفيزياء بالجامعة، ويتمتع بخبرة واسعة ومساهمات بحثية ملموسة في مجاله.

إن وجود هؤلاء العلماء المتميزين في قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا وتميزًا يسلط الضوء على الجهود البحثية الهامة التي يبذلونها في مجالاتهم. يشكل تواجدهم في هذه القائمة إحدى الشهادات الدولية الرسمية لتفوقهم ونجاحهم في مجال العلوم.

تعكس تلك القائمة أهمية التعاون الدولي والتبادل العلمي بين الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم. إن التواجد المتكرر للعلماء المصريين في مثل هذه القوائم يساهم في تعزيز مكانة مصر في المشهد العلمي العالمي ورفع سمعة الجامعات المصرية.

على الرغم من كل التحديات، يعكس تواجد هؤلاء العلماء الأكثر تميزًا في هذه القائمة إصرارهم والعزم العالي لتقديم أفضل ما لديهم من جهود للنهوض بالعلم والمعرفة في مصر وعلى المستوى العالمي. إنهم مصدر إلهام للأجيال القادمة ومثال للتفوق والتميز العلمي.