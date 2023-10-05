جامعة الازهر تعيد فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات والتحويلات داخل النطاق الجغرافي

أكدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر حرصها على مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم ممن تخلفوا عن تسجيل رغباتهم للعام الدراسي2024/2023 من الطلاب المستجدين والسنوات السابقة ومستنفذي مرات الرسوب وكذا الطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى داخل القطاعات الجغرافية بشرط استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وألا يكون لها اختبارات قدرات، وكذلك الطلاب الوافدين الذين تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني.

وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس جامعة الازهر وافق على إعادة فتح موقع الجامعة الإلكتروني لهذه الفئات وعلى الطلاب الذين تقدموا للجامعة بالتماسات ورقية الدخول على الموقع؛ لاستيفاء رغباتهم اعتبارًا من غدٍ الجمعة 6 أكتوبر 2023م وحتى الأربعاء الموافق 11 من أكتوبر 2023م على موقع خدمات الجامعة اضغط هنا

وتؤكد الجامعة على أنه لن يلتفت إلى أية طلبات ورقية وردت باليد أو أي طلبات سترد بعد الموعد المقرر الأربعاء 11 من أكتوبر 2023م؛ حرصًا على لحاقهم بزملائهم الذين بدأوا الدراسة في كلياتهم في 30 من سبتمبر 2023م. وستظهر النتيجة على موقع الجامعة بعد انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.