غادة عبد الرازق مطلوبة على السوشيال والسر في "الطلاق"

تصدرت النجمة غادة عبد الرازق التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء طلاقها رسميًا من زوجها هيثم زنيتا بعد زواج استمر 3 سنوات.

انتشرت أنباء عدة خلال الساعات الأخيرة تُفيد انفصال الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، بعد زواج استمر 3 سنوات، مما أثار موجة جدل واسعة وصدمة بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

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طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا.. كلاكيت تاني مرة

جاءت أنباء طلاق الفنانة غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد أن ألغا الطرفين متابعتهما لبعضهما البعض على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بالإضافة إلى حذف غادة جميع الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

وفي الوقت نفسه، صرحت مصادر مقربة من الثنائي أن الطلاق وقع رسميًا بين غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام أكثر من عامين، حيث قررا الانفصال رغم ظهورهما منذ فترة قريبة في رحلة خارج مصر.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

سر طلاق غادة عبد الرازق مرتين خلال أشهر قليلة

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قد أعلنت في ديسمبر الماضي عام 2022، طلاقها من زوجها الثاني عشر، مدير التصوير هيثم زانيتا، بعد زواج استمر لأكثر من عامين ونصف العام، بالإضافة إلى تعاونهما الفني معًا في عدد من الأعمال الدرامية، من دون الكشف عن أسباب الانفصال، مشيرة إلى أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقٍ، إلا أنهما عادا وتراجعا عن قرار الانفصال.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

قصة حب وزواج غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

بدأت قصة حب غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا قبل 3 أعوام في عام 2020، وأعلنا ارتباطهما عاطفيًا، خلال فترة تصوير مسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في رمضان من نفس العام، رغم فارق العمر بينهما، ونظرًا لإنشغالهما بالتصوير، أقاما الاحتفال والزواج في كواليس تصوير المسلسل حينها، كما كان مخرج العمل شاهدًا على عقد القران.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وخاضت الفنانة غادة عبد الرازق ماراثون دراما رمضان الماضي 2023، بمسلسل "تلت التلاتة"، وشاركها البطولة النجوم (أحمد مجدى، ومى سليم، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، ومحمد القس، وصلاح عبد الله)، وهو مكون من 15 حلقة، ومن تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

وتدور أحداث مسلسل "تلت التلاتة" حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، فهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض والتشويق.

غادة عبد الرازق تنتظر عرض فيلمها الجديد "جوازة بالعافية"

على صعيد آخر، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد "جوازة بالعافية"، الذي يشاركها في بطولته النجوم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق به شخصية "هدى"، فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي.