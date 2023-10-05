فرّحي أولادك بفطار لذيذ.. طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل

يحب العديد من الناس الشوكولاته في أي شيء، كونها تحتوي على العديد من الفوائد المذهلة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والتى تعطى لمسة مميزة لأي حلوى، لذلك سنعرض عليكم طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل والتى يمكن تحضيرها لأولادك في المدارس أو الجامعات.





مقادير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل

عجينه باف بيستري

بيض مخفوق

شيكولاته بالكراميل

لوز مجروش

صوص كراميل

طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل

- يتم وضع الشوكولاته في الكبه ليتم فرمها جيدًا.

- تقطع عجينة الباف بيستري إلى مثلثات.

- ثم تحشى بالشوكولاتة واللوز وتلف على شكل كرواسون.

-ثم تدهن بالبيض وتدخل الفرن حتى تمام الطهي.

- تقدم ساخنة مع صوص الكراميل.