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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فرّحي أولادك بفطار لذيذ.. طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل

كرواسون
كرواسون

يحب العديد من الناس الشوكولاته في أي شيء، كونها تحتوي على العديد من الفوائد المذهلة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والتى تعطى لمسة مميزة لأي حلوى، لذلك سنعرض عليكم طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل والتى يمكن تحضيرها لأولادك في المدارس أو الجامعات.


 

مقادير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل

عجينه باف بيستري

بيض مخفوق

شيكولاته بالكراميل

لوز مجروش

صوص كراميل

 

طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة والكراميل

- يتم وضع الشوكولاته في الكبه ليتم فرمها جيدًا.

- تقطع عجينة الباف بيستري إلى مثلثات.

- ثم تحشى بالشوكولاتة واللوز وتلف على شكل كرواسون.

-ثم تدهن بالبيض وتدخل الفرن حتى تمام الطهي.

- تقدم ساخنة مع صوص الكراميل.

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