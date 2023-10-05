ليالى احتفالات المولد النبوي الشريف بمحافظة أسيوط



شهدت محافظة أسيوط احتفالات المولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة.. تنظيم حلقات ذكر ومديح صوفى وليالى إنشاد دينى فى حب رسول الله والذى أقامه بجزيرة بهيج بمركز ومدينة ابنوب وبحضور لفيف من اهالى المحافظة والطرق الصوفيه و محبى ال بيت النبى الشريف صل الله عليه وسلم



ويحتفل اهالى أسيوط بمولد الرسول صل الله عليه وسلم وهى ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنّة والمسلمين في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله صل الله وعليه وسلم حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى مدار شهر او اكثر تقريبا، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

ويذكر ان جميع الاحتفالات تشهد بالفرحة الغامرة تجتاح كافة قرى محافظة اسيوط بدأت منذ أول ليالى شهر ربيع الأول الذى كرم الله فيه البشرية بمولد خيرة البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تنتشر ليالى الاحتفال فى كافة أرجاء اسيوط وبصورة يومية، بتنظيم حلقات الذكر والمديح الصوفى وليالى إنشاد دينى فى حب رسول الله

٢٠٢٣١٠٠٥_٢٣١٣٣٣

٢٠٢٣١٠٠٥_٢٣١٢١٤

٢٠٢٣١٠٠٥_٢٣١٤٣٨

٢٠٢٣١٠٠٥_٢٢٢٠٣٠

٢٠٢٣١٠٠٥_٢٣١٢٤٤