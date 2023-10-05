ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي2023| القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ39

تختتم الليلة فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 39، التي تقام على خشبة مسرح ليسيه الحرية، بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين.

جاءت قائمة جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 39، كالآتي:

حصل على جائزة أحسن فيلم روائي قصير "ضوضاء" من الجزائر، وحصل على جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير "صمود" من فلسطين، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "حجر معسل" من مصر، وتنويه خاص لفيلم "مونتاج عاطفي" من إيطاليا.

عن جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو فقد حصل على الجائزة الثالثة لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو:

الكاتب محمد محمد مستجاب عن سيناريو "مو حمامة"، أما الجائزة الثانية فقد حصل عليها فيلم "متروبول" للكاتبة ريم أبوعيد، والجائزة الأولى حصل عليها الكاتب عماد يوسف رشاد.

حضر عددٌ من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في دورته الـ 39، منهم، دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة إلهام شاهين، خالد سليم، خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، رشا سامي وياسر الزنكلوني.

جاءت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي، والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.