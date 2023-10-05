الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أهالي مطروح يستغيثون: أنقذونا السيول غمرت الشوارع والمنازل (شاهد)

أهالي مطروح يستغيثون
أهالي مطروح يستغيثون بسبب السيول

شهدت محافظة مرسى مطروح هطول أمطار غزيرة، أمس الأربعاء، وخاصة في منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، حيث هطلت أمطار رعدية غزيرة، وصلت حد السيول التي أغرقت المنطقة في بداية فصل الخريف.

 

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض العالقين في مياه السيول في منطقة الخروبة في مرسى مطروح، ووجه أهالي مطروح استغاثة لإنقاذ منطقة الخروبة والعالقين فيها، وخاصة أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت المنازل وغطت الشوارع.

ووجه الأهالي استغاثة لإنقاذهم، وإنقاذ بعض العالقين في المياه الغزيرة، ومنهم أحد المسنين، الذي علق في سيارته مع أسرته، ولم يتمكنوا جميعًا من الخروج من السيارة بسبب المياه الكثيفة، التي غطت السيارة بأكملها.

وبثت صفحة "مطروح" مقطع فيديو لاستغاثة أطلقها بعض سكان منطقة الخروبة قبلي، الذين أكدوا أن هناك بعض العالقين في منازلهم، التي غطتها المياه الكثيفة، التي غمرت المنازل المنخفضة بشكل كامل، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الدخول للمنطقة بسبب المياه الغامرة، وطالب السكان الحكومة بالتدخل لإنقاذ أهالي الخروبة من سيول مطروح.

 

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