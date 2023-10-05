إزالة 48 إعلان مخالف بشوارع مدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مساء اليوم الخميس، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بشارع الشنهورية - ميدان المحطة - ميدان سيدى عبدالرحيم، و أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٤٨ إعلان مخالف .

الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة، وقد أسفرت الحملة عن إزالة إعلان مخالف وغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .