السيطرة علي حريق في احدي الشقق السكنية بحي غرب اسيوط

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسيوط بلاغًا يفيد بوقوع حريق في إحدى الشقق السكنية في شارع محمد علي مكارم. وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية وانتقل مأمور قسم شرطة أول اسيوط ورئيس مباحث قسم اول اسيوط ورئيس حي غرب أسيوط ونائب رئيس الحي ومسؤول الأزمات إلى مكان البلاغ للتحقيق في سبب الحريق.

وبعد المعاينة، تبين وجود حريق في إحدى الشقق السكنية في الطابق الخامس العلوي لأحد المباني في شارع محمد علي مكارم بجوار احد المطاعم المشهورة في الحي وتمت عملية إخماد الحريق بسرعة وفاعلية من قبل فرق الحماية المدنية، حيث تم التحكم في النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة. تم تبريد المنطقة المتضررة وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد سبب الحريق.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، فإن المطبخ في الشقة المتضررة تعرض لأضرار جسيمة حيث تفحمت المحتويات بشكل كامل. ومع ذلك، فإنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح نتيجة للحريق.

تم تكثيف التحقيقات لمعرفة سبب الحريق والتأكد من أن هناك أي عوامل مشبوهة متورطة. من المهم أن يتم تحديد سبب الحريق بدقة لتجنب حوادث مشابهة في المستقبل وضمان سلامة السكان.