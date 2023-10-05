تعليق جديد من "بوتين" حول الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا

ذكر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدًا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وأكد بوتين أن هذا سيصبح حقيقيا عندما تنفد الذخيرة.

وأضاف: "إنهم ينفذون في الغرب أيضا. الولايات المتحدة تنتج 14 ألف قذيفة من عيار 155 في الشهر، وتنفق القوات الأوكرانية ما يصل إلى 5 آلاف يوميا".

وأشار إلى أن الغرب يحاول زيادة إنتاجه إلى 75 ألفا بنهاية العام المقبل.

وتابع: "لكن لا يزال يتعين علينا الانتظار حتى نهاية العام المقبل". ومع ذلك، فإن الغرب يطالب أوكرانيا من خلف الكواليس بأن تهاجم "بأي ثمن".

وكشف مسؤول عسكري بريطاني رفيع المستوى لصحيفة "تلغراف" في وقت سابق، أن بريطانيا أرسلت إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها توفيرها، ولم يعد لدى لندن أسلحة لإرسالها.

بوتين: خلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الغرب كان يسعى لتوسيع حدود الناتو باتجاه حدود روسيا، والآن يقوم بالشيء نفسه في الشرق، بالقرب من حدود الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يوم الخميس: "نرى أن أحد أساليب الاستفزاز وخلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، لتوسيع الناتو باتجاه الحدود الروسية دون أي رادع".

وتابع: "وهم يقومون بنفس الشيء في الشرق، حيث يشكلون مختلف التجمعات العسكرية المغلقة. وهم يكررون هناك نفس الأخطاء التي ارتكبوها في أوروبا".

يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أعلنت في سبتمبر عام 2021 عن تشكيل تحالف عسكري جديد تحت اسم "أوكوس". ويشير المراقبون إلى أن أحد أهداف الحلف الجديد ردع نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.