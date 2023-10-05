الاثنين المقبل .. اختبارات المتقدمين للوظائف الهندسية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أنها حددت موعدًا لاختبار الوظائف الهندسية بموجب النظام التعاقدي لسد الشواغر بالأقسام الهندسية بالوحدات المحلية لمراكز المحافظة الخمس، وتضمن سلسلة من التخصصات الهندسية، بحسب الإعلان الذي تم نشره ومؤخراً، حيث تم تحديد موعد إجراء المقابلات في المرحلة الأولى للمسابقة في مركز الخارجة يوم الاثنين المقبل. يجب إحضار جميع المستندات الأصلية الخاصة بطلب الوظيفة للمراجعة في مقر قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.



أعلنت محافظة الوادي الجديد عن ضرورة توظيف عدد من المهندسين حديثي التخرج من المراكز الخمسة بالمحافظة في تخصصات مهندس كهرباء ومهندس مدني ومهندس ميكانيكا ومهندس تخطيط عمراني ومهندس إلكتروني ومهندس معماري ومهندس مساحة ومهندس نظم معلومات



وأوضحت محافظة الوادي الجديد في بيانها أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصص يتوافق مع الوظيفة التي يتقدم لها. ويتم التوزيع على كافة مراكز المحافظات وفق المحمية الملكية. وتم تقديم الطلبات شخصياً بمراكز التكنولوجيا بالوحدات المحلية التابعة لديوان عام المحافظة، خلال الفترة من 22 أغسطس الماضي إلى 1 سبتمبر الماضي