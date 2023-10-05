مد مبادرة "كلنا واحد" لشهر إضافي

أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023.

تهدف المبادرة إلى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

سلع غذائية



تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذًا و6 معارض رئيسية و37 معرضًا فرعيًا في مختلف محافظات الجمهورية. كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.



يأتي قرار مد المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.