انتخابات مجالس إدارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة

شهدت بعض مراكز شباب في قطاع الداخلة إقبالًا على عقد الجمعيات العمومية لهم، ومن بينها مركز شباب القلمون ومركز شباب الشيخ والي.

وقام عضو قانوني وعضو في إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ومدير الإدارة الفرعية وعضو الهيئات الشبابية بالإدارة بالإشراف على عقد الجمعيات العمومية في المراكز المذكورة.

يُذكر أن عدد الأعضاء الذين لديهم حق الحضور في الجمعية العمومية لمركز شباب القلمون والمسددين للاشتراك هو 213 عضوًا، في حين حضر 163 عضوًا في مركز شباب القلمون.

وبالنسبة لمركز شباب الشيخ والي والمسددين للاشتراك، فإن عدد الأعضاء هو 248 عضوًا، في حين حضر 215 عضوًا في مقر انعقاد الجمعية العمومية بمركز الشيخ والي.

تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022 واعتماد موازنة خطة العام المالي 2024/2023 للمركزين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعتمدة في إجراءات الجمعية العمومية.

يُذكر أن مركز شباب القلمون ومركز شباب الشيخ والي يتبعان إدارة شباب الداخلة، وتنعقد الجمعيات العمومية لهم لاستكمال بند عدد 2 عضو تحت السن لكل مركز.

تعقد الجمعية العمومية في مركزي شباب القلمون والشيخ والي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة

انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة

انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة

انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة