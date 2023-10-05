"شباب الوادي الجديد" ينظم رحلة اعرف بلدك الى مدينه الاسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد رحلة إلى مدينة الإسكندرية بمشاركة 47 مشاركًا من الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والأدبية والعلمية والدبلومات الثانوية الفنية في المحافظة. تضمنت الرحلة برامج شبابية وأنشطة رياضية وترفيهية وزيارات سياحية متنوعة ومسابقات.

عبّر أولياء أمور الطلاب المشاركين عن سعادتهم وفرحة أبنائهم بالمشاركة في معسكرات ورحلات وزارة الشباب والرياضة، وقدموا الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على المشروعات والأنشطة والبرامج التي تقدمها لأبناء محافظة الوادي الجديد.

وأعرب مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد عن أن رحلات وزارة الشباب والرياضة هي فرصة لاكتشاف السياحة المصرية من جديد بعيون شباب محب ومتطلع يتمنى المعرفة والاستمتاع.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.