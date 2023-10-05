نظم مركز شباب القصر بقطاع الداخلة فعاليات الهاند ميد في ، شارك 15 ناديًا للفتيات والتطوع. تضمنت ورشة العمل التعريف بفن الحفر على الخشب وبداياته واستخداماته عبر العصور، كونه أحد الفنون المستوحاة من الفنون الإسلامية. تم توضيح مكانة فن الحفر على الخشب بين الأصالة والحداثة، وتمت الندوة بطريقة نظرية وعلمية بهدف تدريب المتدربين وتنمية قدراتهم.

وأوضح المدرب محمد أحمد سيد أن لهذه المهنة قيمتها التراثية المهمة، حيث تستخدم في أرقى الأثاث وقطع الديكور والسقوف ودور العبادة وديكور المنازل والخزائن والكراسي وحوامل المصاحف. ومن أنواعها الخشب المحفور المطعم بالصدف والخشب المطعم بالفضة والصدف، بالإضافة إلى الخشب المطعم بالعظم والصدف والخشب المطعم بالموزاييك.

أكد مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد على أهمية الاهتمام بالشباب كونهم الطاقة الفاعلة في بناء الوطن، وضرورة توجيه أوقات فراغهم لخدمة المجتمع بطرق إيجابية. ويتم ذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف الأعمار.

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرعاية محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، وبتوجيهات ومتابعة مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي.

"حرفتك .. صنعتك" تنظم "شباب الوادي الجديد" ورشة حرفية مشغولات هاند ميد

"حرفتك .. صنعتك" تنظم "شباب الوادي الجديد" ورشة حرفية مشغولات هاند ميد