مجدي وهبة..اشترى سيارة نقل الموتى وهو أول من انتقل بها وكان شديد الغيرة على زوجته

تحدثت منال وهبة ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة خلال لقائها ببرنامج صباح الورد" الذي يعرض عبر قناة TeN، عن والدها وتعلقه بالصلاة والمسجد، وحبه لوالدتها وغيرته الشديدة عليها.





كشفت منال وهبة أن والدها الفنان الراحل مجدي وهبة كان متدين وورع ومتعلق بالمسجد ويؤدي الصلوات بالمسجد أثناء تواجده بالمنزل، بالإضافة إلى أنه اشترى سيارة لنقل الموتى، ومن المؤسف أنه هو أول من استخدمها إذ نُقل بها إلى مثواه الأخير.

وقالت منال وهبة أن والدها مجدي وهبة كان رجل شرقي وغيور جدًا وكان دائمًا يطلب من والدتها عدم الإسراف في وضع المكياج، معللًا: "إنتي جميلة كده".

وتحدثت ابنك مجدي وهبة أنه كان مرتبط بها ارتباط شديد، قائلة: " في فترة المدرسة.. كان بيرجع من المسرح الساعة 5 الفجر، ويفضل صاحي للساعة 7، يصحيني ويسرح لي شعري ويستنى في البلكونة لغاية ما أركب أتوبيس المدرسة ".

متابعة أن الفنان الراحل نور الشريف والفنان محمود ياسين كانا من أقرب أصدقاءه وكما أنه كان يحب التمثيل مع الفنان محمود عبدالعزيز والفنان فاروق الفيشاوي.

كشفت منال وهبة خلال لقائها في البرنامج أن والدها الفنان الراحل مجدي وهبة كان يحب العمل مع الزعيم عادل إمام وهو من الأصدقاء المقربين إليه،

وقالت منال وهبة أن الزعيم عادل إمام تأثر كثيرًا بوفاة والدها، قائلة: "لما مثلوا مع بعض حصلت بينهم كيميا كبيرة، لدرجة إنهم لما سألوا عادل إمام أكتر حاجة اتأثر بيها فقالهم وفاة مجدي وهبة لإني في مشهد من فيلم "حنفي الأبهة" قولت انت ميت ميت يا خيري ومات بعدها بأسبوعين واتاثر عادل إمام بوفاته جدا وبكى".

وأضافت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة أن والدتها كانت طاهي ماهرة وأن الفنان محمود عبد العزيز كان من اقرب الأصدقاء لوالدي وكان دائم زيارتنا في المنزل ويطلب من والدتي إعداد وجبة البصارة التي كانت تجيدها بشكل كبير.