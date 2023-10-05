ابنة مجدي وهبة: عادل إمام توقع وفاة والدي ومحمود عبد العزيز كان بيحب بصارة والدتي

أوضحت منال وهبة ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة أن من الفنانين المقربين لوالدها هو الزعيم عادل إمام، كما فاجأت المشاهدين في برنامج صباح الورد" الذي يعرض عبر قناة TeN، أنه هو من تنبأ بوفاة والدها.





كشفت منال وهبة خلال لقائها في البرنامج أن والدها الفنان الراحل مجدي وهبة كان يحب العمل مع الزعيم عادل إمام وهو من الأصدقاء المقربين إليه،

وقالت منال وهبة أن الزعيم عادل إمام تأثر كثيرًا بوفاة والدها، قائلة: "لما مثلوا مع بعض حصلت بينهم كيميا كبيرة، لدرجة إنهم لما سألوا عادل إمام أكتر حاجة اتأثر بيها فقالهم وفاة مجدي وهبة لإني في مشهد من فيلم "حنفي الأبهة" قولت انت ميت ميت يا خيري ومات بعدها بأسبوعين واتاثر عادل إمام بوفاته جدا وبكى".

وأضافت منال وهبة أن الفنان الراحل نور الشريف والفنان محمود ياسين كانا من أقرب أصدقاءه أيضًا، كما أنه كان يحب التمثيل مع فاروق الفيشاوي والفنان محمود عبدالعزيز، قائلة: "الفنان محمود عبد العزيز كان دائم زيارتنا في المنزل ويطلب من والدتي إعداد وجبة «البصارة» التي كانت تجيدها بشكل كبير".