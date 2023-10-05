حسين الجسمي يطرح "ألله يخليك لأهلك"..فيديو

طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة “الله يخليك لأهلك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية الله يخليك لأهلك

كلمات: علي الفضلي رؤية وألحان: حسين الجسمي، وتقول كلماتها"الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك ".

قد طرح الجسمي مؤخرا أغنية “شوق قلبي” التي سجلت أكثر من 120 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها" الصيف راح و حر الاشواق ما راح يا شوق قلبي ،، كيف عمري بدونك أنت الهناء و الحب عمري و الافراح و فرحة حياتي يوم أناظر عيونك جنيت من حبك على قلبي ارباح و قلبي حلف طول الزمن ما يخونك غلاك من فوق الغلاء و يوم ما طاح على النوازي // كانهم يسالونك يالنايف المملوح كساب الامداح على جمالك خايف ان يحسدونك العين دعجاء و الهدب كنه رماح أشغلتهم و الا أنت ما يشغلونك الي رميته كنه مصوب سلاح هونك على قلوب المخاليق هونك بالصبح خدك فيه من نور الاصباح و بالليل من لو البدر خذت لونك يا حر شوقي كيف مالشوق برتاح الصيف راح و حر الاشواق دونك ".