برلماني: نرفض الاستقواء بالخارج في الانتخابات الرئاسية وسنتصدى للمشككين بالحقائق

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان الانتخابات الرئاسية التي ستخوضها البلاد تشهد و تتمتع بمناخ ديمقراطي وفكري متنوع وظهر ذلك واضحا من خلال عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية فهناك تنوع فكري ورؤي واضحة للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، رافضا اي محاولة للتدخل من الخارج في الشان الداخلي المصري.

واكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الخميس ان المصريين يعشقون تراب بلادهم ولا يحبذوا اي تدخل او استقواء من بعض الافراد القليلة داخل المجتمع وخارجها بالخارج، مشددا ان اي استقواء من القلة مرفوض تماما ولن نقبله وسنتصدى بنشر الحقائق لهذا الهجوم غير المبرر.

الجبلاوي: مصر تشهد تنوع واختلاف ايديولوجيات المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية

واشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الي ان ما تشهده البلاد من تنوع واختلاف ايديولوجيات المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية يؤكد وحدة الصف وايضا يؤكد التنوع والاختلاف وان هناك معارضة حقيقية .

وافاد الجبلاوي ان مصر بها مؤسسة قضائية عريقة ستشرف علي الانتخابات الرئاسية مما يؤكد نزاهة الانتخابات وصدقها ، قائلا: محاولة البعض سواء كانوا داخل مصر او خارجها بتشويه الصورة يؤكد قلة حيلتهم وخيانتهم لبلدهم .