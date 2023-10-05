نبض الكلمات

الخميس 05/أكتوبر/2023 - 08:28 م 10/5/2023 8:28:09 PM

بالرغم من مرور أكثر من خمسين عاما على نصر أكتوبر المجيد فمازال فى ذكراها حضور يتحدى الزمن وكل زمن وكل العهود، فهى المعجزة العسكرية التى مازال العالم فى السلم قبل الحرب يستمد منها روح العبقرية والصمود والثقة بالله، دروس وعبر لكل الأجيال، أنشودة الحب والسلام لتلاحم الشعب العظيم وجيشه، وتتجدد هذه الذكرى لتؤكد أن الجيش المصرى هو رمانة الميزان لقوة الدولة، وأنه روح مصر على مدى الثورات العظيمة التى قام بها الشعب عبر تاريخه، معلنة عظمة هذا الشعب وقواته المسلحة... فلحظة العبور كانت القفزة الأولى فى طريق بلا نهاية ونقطة النهاية لتحديات كثيرة كادت أن تنذر بسقوط الأمة، ورغم مرور كل هذه الأعوام على نصر أكتوبر إلا أن ما حققه فيها الجيش المصرى مازال موضع تقدير وتدريس فى الأكاديميات العسكرية العالمية، وعزف الجيش والشعب سيمفونية وطنية تدرس حتى الآن فى جامعات العالم ومحل اهتمام وتقدير الجنرالات والجيوش وكل ألوان الأنظمة العسكرية.. رحم الله الرئيس الراحل أنور السادات « الأسطورة» العسكرية الفذة والقيادة السياسية المحنكة التى امتلكت خبرة قراءة الموقف المحيط وملابسات تكنيك الحرب عن بعد وكافة الأطراف الأخرى بكل دقة وذكاء ودهاء الساسة.

ومازال الجيش المصرى يسير على خطى الانتصارات فخر الجيوش العربية، يفيض عزة وشموخًا، وبالتزامن مع العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة لدحر الإرهاب فى سيناء... لا زال يقدم التضحيات الجليلة لينعم المصريون في ربوع البلاد بحياة آمنة ومستقرة. وبالتوازى معها تأتى مشروعات التنمية الضخمة التى تعتبر بوابة العبور الجديد نحو مستقبل مشرق كأحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة عقب ثورة ٣٠ يونيو التى انتصر فيها الشعب وحدد مصيره بالقضاء على خفافيش الظلام «الإخوان المتأسلمين».. فبدأت الدولة فى ظل قيادة سياسية حكيمة بمرحلة جديدة جادة من البناء والتنمية ومشروعات عملاقة.. تحظى بعناية كبيرة من القيادة السياسية لتكون «الجمهورية الجديدة» مرحلة فارقة فى تاريخ مصر على خريطة التطور الحضارى. روائع انتصارات أكتوبر مخزون من الرجولة والعزة والشرف والكرامة.

سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية

ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية

magda [email protected]