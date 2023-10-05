وجدي زين الدين: "الدولة صرفت على ملف الصحة أرقامًا ضخمة في سنوات"

أكد الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، أن الاستعراض الذي قدَّمه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر حكاية وطن، حول إنجازات ملف الصحة، غير كافٍ، لأنه كما قال الرئيس السيسي: “كل سطر يحتاج إلى الكثير من التوضيح”.

واصل الدكتور وجدي زين الدين، أن الاستعراض كان بمثابة إيجار واختصار شديد جدًّا، لما تحقق ولمسه المواطن، متابعًا أن استعراض الأرقام شيء جيد، لأن الأرقام لا تكذب وتوضح ما تم إنجازه في ملف الصحة خلال السنوات الماضية، لأنها تعبر عن حقائق، وكلمة التريليونات التي ذكرت كانت ضرورية، قائلًا: "هي الإنجازات دي كانت ستحقق كيف ببلاش يعني؟".

أكد رئيس تحرير جريدة الوفد، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة: حكاية وطن اختصار شديد جدًّا لما تحقق، متابعًا أنه مشروع وطني مصري، لمسار الدولة المصرية، بمعنى أن هناك رؤية وتخطيطًا واستراتيجيات في كل المجالات.

أضاف أن الدولة المصرية تسير على خطط واستراتيجيات منذ عام 2014 حتى الآن، وتشمل استراتيجيات المشروع الوطني، كل مناحي الحياة فيما يتعلق بشأن الدولة المصرية.

تابع أن مشروع الدولة الوطنية بدأ بتثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرب على الإرهاب والمشروعات التنموية، وكل ما يتعلق بشئون المصريين دون استثناء.

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