بالفيديو.. نسمة هركي تطرح آخر أغاني ألبومها الجديد "طايرة"









طرحت اليوم صوت الجنوب المطربة النوبية نسمة هركي آخر أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم"طايرة"، أغنية جديدة بعنوان "إللينِا"، وهي لرائد الفن النوبي سليم شعراوي، كلمات وألحان: حسين جاسر، واعادة نسمة توزيعها من جديد، وإضافة بعض الكلمات العربي و الفرنسي كتابة: نسمة هركي نفسها ، وتوزيع: حمودي تنوم، ميكس و ماستر و تسجيل: واحد، إنتاج: نسمة هركي.

نسمة هركي مغنية وملحنة مصرية من أصل نوبي، من مواليد القاهرة 1984، كلمة "هركي" و تنطق "إركي" تعني الأرض أو القرية باللغة النوبية، و"طايرة" هو أول ألبوم غنائي لنسمة، مكون من 5 أغاني، وهم: "فاكر"، "سالكسونا"، "صعبة ليه"، "طايرة"، "إللينِا".

في 2006 – 2007 انضمت لفرقة الطمي المسرحية والتي كانت تضم مجموعة من زملائها بكلية الفنون الجميلة وكانت الفرقة تقدم أمسيات غنائية للشيخ إمام وعدلي فخري وسيد درويش وأيضاً مسرحيات درامية/غنائية.

في 2011 – 2012 انضمت إلى "مشروع كورال" وفي نفس التوقيت بدأت في تلحين وكتابة أعمالها الخاصة، بعدها قامت مع بعض أصدقائها بتكوين فرقة تضم ثلاث فتيات تحت إسم “Viva Salata”قدموا من خلالها أغاني مختلفة بتوزيع معاصر، خاضت تجربة العزف على بضع آلات كالبيانو والجيتار واليوكوليلي لفترات مما ساعدها على تلحين بعض أعمالها، بينما كان لآلة النفخ "الكازو" النصيب الأكبر للإستخدام في أغانيها.

خلال الأعوام السابقة كانت تسعى دائمًا للتعلم والتطور فشاركت في عدة ورش موسيقية مع الفنان المصري العالمي فتحي سلامة و منشد السيرة الهلالية و الأغنية الشعبية الشيخ زين محمود كما حصلت على فرصة لفترة قصيرة لتتعلم من فنانة الأوبرا الكبيرة نيفين علوبة من خلال مشاركتها في مجموعة "فابريكا" للموسيقى المسرحية.

قدمت عدد من المشاريع والمشاركات الغنائية المستقلة في برنامج "البرنامج" ،وغنت في بعض الاعلانات و الحملات التجارية على مدار فترات مختلفة ومنها أغنية "مكملين" مع فرقة "كايروكي" عام 2013.

قدمت أول عرض لأعمالها في إطار حدث TEDxCairo في أبريل 2014 وأول عرض عام في يوليو 2014 كعرض افتتاحي في مهرجان حيّ بمسرح الجنينة.