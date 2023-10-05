يسرا تطلق كليب جديد بعنوان "دوارة"

اطلقت الفنانة يسرا قبل قليل أحدث أغانيها بعنوان "دوارة"، وذلك على طريقة الفيديو كليب على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وبمجرد صدورها تفاعل معها الكثير من رواد السوشيال ميديا.

https://youtu.be/3DuDcIpxPO8?si=j2zQ_o6Tv-DXeBb1

تفاصيل أغنية "دوارة":

أغنية "دوارة" كلمات وألحان وتوزيع مونتي، وقام بإخراج الفيديو كليب المطربة نهال نبيل، التي خاضت تجربة الإخراج مؤخرًا.

يسرا

من المقرر أن تتعاون يسرا مع نهال نبيل في تصوير عدد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة بطريقة الفيديو كليب، استعدادًا لطرحها خلال الأيام المقبلة.