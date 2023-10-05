مايوه جريء وجلسة علاج طبيعي تضع فيفي عبده في مأزق مع الجمهور (شاهد)

أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، حالة من الجدل وغصب الجماهير، بعد أن شاركت مقطع فيديو لها وهي في البحر، وكانت ترتدي مايوه كاشفًا والأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون أبواب النيران عليها، خصوصًا بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ومطالبتها بالدعاء لها.

فيفي عبده

فيفي عبده تثير الجدل بجلسة علاج طبيعي في البحر:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها فيديو وهي في البحر بالساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كشفت فيه تفاصيل علاجها الطبيعي في الماء.

علق فيفي على الفيديو قائلة : "صباح الخير من بحر الساحل الشمالي وجماله من جلسة العلاج الطبيعي في المياة ومبعرفش اعوم اسكوز مي يا جماعة".

على الرغم من الحالة الصحية الخاصة التي تعرضت لها فيفي عبده، إلا أنها واجهت هجومًا قاسيًّا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت انتقادات الجمهور لـ فيفي بسبب ظهورها بالمايوه على الرغم من تنسيقها معه هوت شورت أسود وكاش مايوه أحمر اللون، وذلك دون أن يخلو الأمر من بعض التعليقات الإيجابية.

انتقادات تلاحق فيفي عبده بسبب المايوه:

لاحقت الانتقادات فيفي عبده بعد نشرها مقطع الفيديو، والتي جاءت كالآتي: "شوف برضه البني آدم يا جدع لما تبقي مريـضه تعيط وتلبس الحجاب ولما ربنا يشفيها ويديها فرصة تانية تقوم تقلـلع وتنزل بالماا يووه فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلي ضر مسه كذلك زين للمسـرفين ماكانوا يعملون صدق الله العظيم"، "حرام عليك يافيفي احترمي سنك وتوبي بقا غاتروحي من ربينا فين"، "مش مستحية تدعي وتذكري اسم ربنا وانتي مشلحة الله يصلحك"، "حرام اتقي يوم ترجعون فيه إلي الله"، " توبي إلى الله يافيفي إنتي ست كويسة وطيبة استري نفسك العمر بسرعة يروح ويبقى العمل الصالح الله يهدينا ويهديكي والمسلمين أجمعين".

فيفي عبده

فيفي عبده

محمد عبده يضع فيفي عبده في مأزق:

تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض الفيديو للحذف.

كتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع "إنستجرام": أولًا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدًّا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبدالوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.

أضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورًا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعًا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.