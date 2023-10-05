نور محمود يبدأ تصوير حكاية "روحى فيك" برفقة عائشة بن أحمد

انضم الفنان نور محمود إلى بطولة حكاية "روحى فيك" للفنانة عائشة بن أحمد إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المكونة من 10 حلقات، والمقرر عرضها على شبكة قنوات ON قريبًا.

الفنان نور محمود

ويصور نور محمود، اليوم الخميس، مشاهده داخل إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من نجوم العمل.

أبطال حكاية روحى فيك

حكاية "روحى فيك" بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التى يعرض آخر حلقاتها اليوم على قناتى ON و ON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

يليها عرض الحكاية التى تحمل اسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل 55 مشكلة حب

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.