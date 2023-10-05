الشاعر بهاء الدين يعلن اعتزاله

قرر الشاعر بهاء الدين محمد، الاعتزال، ونشر عبر حسابه على فيسبوك: أعلن اعتزالي لأسباب خاصة، دون أن يوضح أسباب القرار.

وفور إعلان الشاعر بهاء الدين قرار اعتزاله، انهالت التعليقات على المنشور من قبل متابعيه وزملائه، يطالبونه بالعدول عن القرار.

أسباب اعتزال الشاعر بهاء الدين

لم يكشف الشاعر بهاء الدين محمد عن الأسباب وراء قراره بالاعتزال، إلا أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن قراره جاء بسبب تعرضه لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاكل صحية واجهها.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأسباب بشكل رسمي، إلا أن خبر اعتزال بهاء الدين محمد يعد خسارة كبيرة للساحة الفنية العربية، حيث يعد من أهم الشعراء الذين قدموا عددا كبيرا من الأغاني الناجحة التي لاقت رواجا كبيرا لدى الجمهور.

معلومات عن الشاعر بهاء الدين محمد

بهاء الدين محمد من مواليد 2 نوفمبر 1961 ولد بحي مصر القديمة، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، وواحدا من أهم نجوم جيله، قدم عددا كبيرا من الأغاني الفنية المميزة، كما تعاون مع كبار المطربين المصريين والعرب من أبرزهم: سميرة سعيد، عمرو دياب، شمس التونسية، نانسي عجرم، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، عاصي الحلاني، هاني شاكر، شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، راغب علامة، إليسا،وائل جسار.