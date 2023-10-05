كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح وحدات سكنية بمساحة 57 م2 غرفتين وصالة للمقبلين على الزواج مراعاةً للظروف الاقتصادية، بمدينة بدر خلال 30 يومًا.

طرح شقق سكنية للشباب بمدينة بدر

وأضاف البارودي، خلال حديثه مع برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن الهيئة تدرس طرح وحدات بمساحة 70 م2، غرفتين وصالة، مناسبة لزوج وزوجة تكفيهما لبداية مشوارهم.

وأشار إلى أنه سيتم طرح وحدات سكنية أخرى بمدينة بدر تتراوح بين 90 مترا و120متر و150، 200 متر، خلال الفترة المقبلة لاستيعاب كل شرائح المجتمع.