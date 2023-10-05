ثقافة الخارجة تنظم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة انتصارات اكتوبر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وتحت اشراف اقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل وبالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة إبتسام عبد المريد، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وتم إقامة الاحتفالية في مركز شباب بغداد بمدينة الخارجة، وضمت ورشة فنية لعمل تصميمات فومية تعبّر عن المجد والبطولات التي تحققت في حرب أكتوبر.

قام بإشراف وتنفيذ الورشة الفنان علاء همام، الذي أبدع في إنتاج تصميمات رائعة.

وأقيمت أمسية شعرية ضمن الاحتفالية شارك فيها عدد من أدباء نادي أدب الخارجة، بقيادة الشعراء حسين عبد المنعم، سعيد ساسي، وأشرف نوير. شهدت الأمسية مشاركة مميزة وتبادل للأشعار الجميلة التي تمجَّنت بالفخر والاعتزاز بالذكرى العظيمة لانتصارات أكتوبر.

وتضمنت الاحتفالية مسابقة ثقافية تم من خلالها طرح أسئلة متنوعة عن انتصارات أكتوبر نفذها النزيهمامل خليفة بالإضافة إلى العروض الفنية حيث قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية مجموعة من رقصات الفلكلور الواحاتى إلى جانب عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية والتى قدمت باقة متنوعة من الاغانى الوطنية إلى جانب فقرة من الغناء لفنان الواحة حسن ناجى

وشملت الاحتفالية مسابقة ثقافية، استهدفت المشاركين من جميع الفئات العمرية واختبار معلوماتهم حول حرب أكتوبر وتاريخ مصر الحديث. تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز ونشر الوعي بأهمية الذكرى الوطنية وتاريخ البلاد، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالثقافة والمعرفة.

وصرحت ابتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجدي بان تعد هذه الاحتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر فرصة قيّمة للمجتمع المحلي للتعبير عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير للشعب المصري. كما تساهم في إثراء الحياة الثقافية للمنطقة وتعزيز الروح الوطنية والانتماء للوطن.