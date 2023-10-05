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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد حفل أم كلثوم بمسرح ساقية الصاوي للعرائس

أم كلثوم
أم كلثوم

يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي اليوم الخميس حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، وستكون الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستقدم أم كلثوم خلال الحفل فكرونى ويا مسهرنى.

حفل أم كلثوم بساقية الصاوي

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.
 

مسرح عرائس الساقية


تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.

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