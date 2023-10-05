التموين تطرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في معارض أهلا مدارس

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة في طرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في معارض أهلا مدارس، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس.

كميات من السكر



وتطرح وزارة التموين كميات كبيرة من السكر الحر بمعرض أهلا مدارس، في شارع فيصل الرئيسي بسعر 20 جنيها للكيلو، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها، وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة.



كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها، وذلك بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

تستهدف معارض أهلا مدارس توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب، وتضمن المنتجات التي يحتاجها الطلاب، منتجات المربى والعسل وكافة المستلزمات الغذائية.



تشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس أيضا، بالإضافة إلى توفير ملابس "اليونيفورم" للطلاب.